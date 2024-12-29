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محافظ الدقهلية يتابع معدلات إنجاز مشروع المنطقة اللوجستية (صور)

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع معدلات إنجاز مشروع المنطقة اللوجستية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروع المنطقة اللوجستية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة طلخا علي طريق رافد جمصة للوقوف على سير العمل ونسب الانجاز وتيسير كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع تمهيدًا للافتتاح. 

 

تنفيذ حملة مكبرة لازالة المخلفات الصلبة على طريق رافد جمصة

وفي ذات السياق كلف محافظ الدقهلية بمتابعة تنفيذ حملة مكبرة لازالة المخلفات الصلبة على طريق رافد جمصة ومصرف نمرة ١ أمام المنطقة اللوجستية. 

 


واوضح اللواء "مرزوق" أن المنطقة اللوجستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا تم تنفيذه  طبقًا لمعايير السلامه والصحة المهنية ويعد صرحا إستثماريا كبيرا سيحدث نقلة نوعية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات ترفيهية ولوجستيه للمواطنين وفرص عمل للشباب.

 

 

المنطقة اللوجستية يتم تنفيذها على مرحلتين

 كما أوضح أن المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، حيث تشمل المرحلة الأولى مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية والمرحلة الثانية تضم نادي رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية.

 

بإستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه لتامنطقة اللوجستية 

وأضاف "مرزوق" أن المنطقة تقام على مساحة 52 فدان بإستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه وتتيح 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

 

وقد ثمن اللواء  "مرزوق" دور وزير التموين علي دعمه الكامل للمحافظة في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.


وفي اطار المتابعة ووتنفيذ الحملة المكبرة لازالة المخلفات بالمنطقة،اوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تم تنفيذ الحملة بمشاركة الادارة العامة للمخلفات الصلبة ورئاسة مركز ومدينة طلخا وشركة مراكز المطور التجاري بالمنطقة اللوحستية والادارة العامة لصرف دمياط بطلخا 
وادارتي الاستثمار تراخيص المستثمرين وكانت المعدات المشاركة قد شملت، معدات ادارة المركبات والصيانة باشراف المهندس خالد جلال مدير عام الادارة، وحفارات ولوادر وسيارات نقل مخلفات صلبة باشراف محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومعدات ولوادر صرف دمياط ولوادر وعمال المنطقة اللوجستية وذلك بحضور نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.

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