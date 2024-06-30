الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل انقلاب سيارة نقل بطيخ على طريق رافد جمصة

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو
ads

 شهد طريق المنصورة - جمصة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على الطريق العمومي رافد جمصة باتجاه المدينة الساحلية بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق، دون وقوع إصابات.

انقلاب سيارة نقل على رافد جمصة

 تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة بشأن انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على طريق رافد جمصة باتجاه جمصة، وتعطل حركة المرور على الطريق.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، وشرطة المرور وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى غلق الطريق أمام السيارات ولم تسجل أي إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.

رفع آثار الحادث وفتح الطريق 

تم التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق وتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بواسطة شرطة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المباحث الجنائية المدينة الساحلية المنصورة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمن الدقهلية جمصة حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة نقل طريق المنصورة جمصة طريق المنصورة

مواد متعلقة

وكيل الصحة بمطروح يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس بمستشفى الضبعة المركزي (صور)

بالأسماء، مصرع وإصابة 56 شخصا بحادث انقلاب أتوبيس في مطروح

إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة نقل محملة بالزيت والسمن على طريق طنطا-كفر الشيخ الدولي (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية