تفاصيل انقلاب سيارة نقل بطيخ على طريق رافد جمصة

شهد طريق المنصورة - جمصة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على الطريق العمومي رافد جمصة باتجاه المدينة الساحلية بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق، دون وقوع إصابات.

انقلاب سيارة نقل على رافد جمصة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة بشأن انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على طريق رافد جمصة باتجاه جمصة، وتعطل حركة المرور على الطريق.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، وشرطة المرور وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى غلق الطريق أمام السيارات ولم تسجل أي إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.

رفع آثار الحادث وفتح الطريق

تم التعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق وتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بواسطة شرطة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.