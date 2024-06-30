بدء ترفيق المنطقة اللوجستية الاستثمارية بالكوم الأحمر في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن البدء فى تنفيذ أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية للمحافظة (2023 – 2024) وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

حل مشكلة صرف صحي غرب مدينة البداري

وأشار المحافظ إلى أنه تم حل مشكلة صرف صحي غرب مدينة البداري ونهو كافة الأعمال وتشغيل خطوط الصرف الصحي بكامل طاقتها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة البدارى، وذلك بالمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والشركة المنفذة للاعمال وذلك فى استجابة سريعة لطلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين بالمركز.

ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة بالكوم الأحمر بالبداري

وتم خلال اللقاء إستعراض الاجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة بالكوم الأحمر بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات.

توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الاحمر مع شركة كهرباء مصر الوسطى

وأوضح المحافظ انه قد سبق توقيع عقد توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الاحمر مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، للبدء الفوري في توصيل أعمال كهرباء للمنطقة الاستثمارية، وتنسيق الجهود مع كافة القطاعات لاستكمال أعمال المرافق، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لترفيق المنطقة وجذب استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للامكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الانتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية.

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء –رئيس مركز ومدينة البداري، بالتنسيق مع مدير الاستثمار بالمحافظة للمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر بصفة مستمرة للتأكيد على تنفيذ الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وللخطة الزمنية.

ولفت إلى أنه يجري إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلًا من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.