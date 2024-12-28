جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بسوق الخضراوات (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، عددا من شوارع مركز ومدينة المنصورة ومدينة دكرنس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود إشغالات، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بسوق الخضراوات بالشيخ حسانين

وتفقد "مرزوق " سوق الخضراوات بالشيخ حسانين من شارع بورسعيد في المنصورة، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إزالة السوق والانتهاء من أعمال التطوير الجارية وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه بإعادة تصميم الأكشاك الكائنة هناك بمقاسات موحدة وبصورة حضارية.

تفقد مساكن الجلاء وعمل مقايسة لإقامة سور حولها

وتفقد مساكن الجلاء وطلب عمل مقايسة لإقامة سور حولها للحفاظ عليها، ورفع التراكمات في محيطها، وسرعة الانتهاء من تشغيل المصاعد بالمساكن، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال حمام السباحة بشارع الجلاء.

حملات نظافة في قريتي شها وسلامون القماش

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من قرى مركز المنصورة للتعرف على مستوى النظافة ففي قريتي شها وسلامون القماش، وجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة باستمرار أعمال معدات النظافة في القريتين ورفع التجمعات أمام وحول الكوبري فيهما يوميا، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على العمل على تلبية مطالبهم الجميع.

إنهاء ملفات التصالح والرد على شكاوى المواطنين

في السياق نفسه تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة دكرنس للوقوف على مستوى تنفيذ الخدمات ومعدل الانتهاء من طلبات التصالح ومستوى النظافة، وشدد على رئيس المدينة بسرعة تحقيق المعدل المطلوب في إنهاء ملفات التصالح والرد على شكاوى المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل معهم، وتفقد عدد من منافذ ومحلات بيع الخضروات والفاكهة هناك وأكد على سرعة تركيب شاشات لعرض السلع والأسعار على مدار اليوم.

الشوارع المستهدفة في جولة المنصورة

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع، جيهان والجمهورية، والمشاية، ومحطة القطار، وعبد السلام عارف بمدينة المنصورة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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