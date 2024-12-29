الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات

الانتخابات في كرواتيا،
الانتخابات في كرواتيا، فيتو

 فتحت مراكز الاقتراع في كرواتيا أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة في ظل تقدم الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش على منافسيه حسب استطلاعات رأي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا 

ويبلغ عدد الناخبين نحو 1.6 مليون في كرواتيا،  التي  يقدر عدد سكانها بـ 3,8 مليون نسمة.

ويجري التصويت من السابعة صباحا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي في أكثر من 6,5 ألف مركز اقتراع في الداخل و38 آخر في الخارج، بحضور 13,4 ألف مراقب أجنبي ومحلي اعتمدتهم لجنة الانتخابات الوطنية.

txt

كرواتيا تعترف للمرة الأولى بارتكاب إبادة جماعية ضد الصرب

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للتصويت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

الاستطلاعات ترجح تقدم الرئيس الحالي 

ويتقدم ميلانوفيتش الذي انتخب لمنصبه في عام  2020، على 7 مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

إلا أن ذلك لن يكون كافيا لحسم النتيجة من الدورة الأولى، ومن المرجح أن يواجه في الدورة الثانية المقررة في 12 يناير، دراغان بريموراك (20% من نوايا التصويت حسب استطلاع رأي نشر الجمعة) المدعوم من الحزب الحاكم المحافظ، الاتحاد الديموقراطي الكرواتي، بزعامة رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش.

وتجدر الإشارة إلى أن كرواتيا جمهورية برلمانية، وصلاحيات رئيس الدولة فيها محدودة، مع أنه يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل البلاد على الساحة الدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرواتيا الانتخابات الرئاسية في كرواتيا إستطلاع رأي الاتحاد الديموقراطي الكرواتي

مواد متعلقة

كرواتيا تعترف للمرة الأولى بارتكاب إبادة جماعية ضد الصرب

كرة اليد، موعد سفر منتخب مصر إلى كرواتيا للمشاركة ببطولة العالم
ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

منوعات

المزيد

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات نصف نهائي خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة ، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية