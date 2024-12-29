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حوادث

إحالة سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي في مدينة نصر للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

كانت البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

 

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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