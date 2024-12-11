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حوادث

حبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سيدة بتهمة سرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.


وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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