الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار من النيابة في اتهام عاطلين بسرقة الشقق ببدر

حبس متهمين أرشيفية
حبس متهمين أرشيفية

قرر رئيس نيابة بدر، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام عاطلين بالسرقة حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الأبواب" بعد مراقبة المساكن والتأكد خلوها من قاطنيها، وأضاف المتهمان فى التحقيقات أنهما 6 وقائع سرقة وتصرفا فى المسروقات ببيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوبى "المغافلة، كسر الأبواب"، وبحوزتهما (بعض  الأدوات الكهربائية، كمية من الأسلاك الكهربائية- مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى وقائع السرقة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلاك الكهربائية تفريغ كاميرات المراقبة تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابي موقع فيتو وقائع سرقات

مواد متعلقة

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة الشقق في القاهرة

الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي 25 يناير المقبل

تفريغ كاميرات المراقبة بإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

الاستماع للمرافعة بمحاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

اليوم، محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

تفريغ كاميرات المراقبة في مصرع طفلة أمام منزلها بأشمون بالمنوفية

قبل إصدار الحكم غدا، قائمة اتهامات بلوجر شهيرة في قضية الصور المخلة بالآداب

غدا، محاكمة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

منوعات

المزيد

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجرجير في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح

أسماء سورة الجاثية وفضائلها وسبب النزول

المزيد
الجريدة الرسمية