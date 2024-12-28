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حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة الشقق في القاهرة

حبس عصابة سرقات في
حبس عصابة سرقات في بدر،فيتو

 قرر  رئيس نيابة بدر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بأسلوب "كسر الأبواب" بعد مراقبة المساكن والتأكد خلوها من قاطنيها، وأضاف المتهمان فى التحقيقات أنهما 6 وقائع سرقة وتصرفا فى المسروقات ببيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

 

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوبى "المغافلة، كسر الأبواب"، وبحوزتهما (بعض  الأدوات الكهربائية، كمية من الأسلاك الكهربائية- مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى وقائع السرقة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها.

 

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رئيس نيابة بدر السرقة سرقة الادوات الكهربائية المساكن

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