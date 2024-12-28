السبت 28 ديسمبر 2024
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نحن والتضخم

للمرة الثانية يتم تعديل موعد تحقيق المستهدف بالنسبة لمعدل التضخم.. فبعد أن أعلن استهداف معدل تضخم من رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة في النصف الأول من العام المقبل 2025، تم تأجيل الموعد إلى نهايته، ثم تم تأجيل الموعد إلى نهاية الربع الأول من عام 2026.. 

 

وهذا يعنى أن التقدير الرسمى لمعدل التضخم ومساره يفتقد الدقة، أو أن هذا التقدير لم يكن يضع في إعتباره تأثير قيام الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، بما يشى بأن التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى ليس تاما أو منقوص، أو أنه لا يتم مراعاة تأثير أوضاع الإقتصاد العالمى عهد تقدير معدل التضخم لدينا.

 
وأيا كان السبب في تغيير توقعات انخفاض التضخم لدينا فإن تأجيل موعد ذلك الانخفاض له تأثير سلبى لدى الناس الذين يعانون منذ أكثر من عامين من إنفلات معدل التضخم وإلتهاب الغلاء.. وهنا الأمر يحتاج من السادة المسئولين عن إدارة اقتصادنا الحديث مع الناس وشرح الأمر لهم بكلام يقنعهم ويخفف ضيقهم من ذلك..

 

فإن تأجيل مرتين موعد انخفاض معدل التضخم إلى رقم أحادى يثير مخاوف الناس من حدوث ذلك مرة ثالثة ورابعة، وبالتالى يثير شكوكهم في جدية خطط الحكومة لخفض التضخم والسيطرة على الغلاء.. وأعتقد أن المسئول الأول عن ذلك هو البنك المركزى الذى يتعين على قيادته أن تتواصل مع الناس، فضلا عن أن هناك أيضا هبوط الجنيه الذى يترجم بزيادة في معدل التضخم دوما وهو أمر يقتضى الحديث مع الناس.. 
 

وصغار رجال الأعمال !

الديون وأعباءها

 

وغنى عن القول أن ذلك مسئولية البنك المركزى وليس الحكومة، وما قاله الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا عن ارتفاع الدولار هو استثناء غير قابل للتكرار.. وللعلم المسئولون عن البنوك المركزية في دول العالم يتحدثون مع المواطنين، شارحين لهم سياساساتهم الخاصة بسعر الفائدة وسعر العملة  الوطنية ومعدل التضخم.

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