إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة ترويج المواد المخدرة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة لمحكمة الجنايات.

فيديو يرصد ترويج مخدرات فى زهراء مدينة نصر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر- فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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