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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة بيع مناديل مخدرة في محطات السكك الحديدية

السكك الحديدية
السكك الحديدية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بمنشور بعدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن التحذير من قيام بعض الأطفال بإحدى محطات  السكك الحديدية ببيع مناديل بها مخدر لإحدى الفتيات لمحاولة خطفها.    

 

مصدر أمنى يكشف حقيقة بيع مناديل مخدرة في محطات السكك الحديدية 

وأكد المصدر الأمني؛ أن المنشور قديم سبق تداوله خلال شهر يونيو 2017 وتم فحصه آنذاك حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات من خلال إعادة نشر أخبار قديمة والإدعاء  بكونها وقائع حديثة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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الإخوان الإرهابية السكك الحديدية تزييف الحقائق ترويج الشائعات جماعة الإخوان الارهابية محطات السكك الحديدية محاولة خطف وزارة الداخلية

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