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ثقافة وفنون

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان مش نمبر وان وما زعلتش من ارتباط عمر كمال وندى الكامل

أحمد الفيشاوي مع
أحمد الفيشاوي مع نزار الفارس، فيتو

أكد  الفنان أحمد الفيشاوي أن أغنيته الشهيرة “نمبر تو” التي أثارت الجدل وقتها، وأكد البعض أنه يهاجم محمد رمضان بأنها كانت مجرد مزاح، موضحًا: “كانت مجرد مزحة ليس أكثر، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بترتيب الفنانين ومحمد رمضان ليس رقم واحد ولا هو ولا غيره”.

تصريحات أحمد الفيشاوي مع نزار الفارس 

وأضاف أحمد الفيشاوي خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس: “وأغنية نمبر تو كانت نكتة وأنا بحب محمد رمضان جدًّا وبشوفه موهوب ونجم”. 

وعن تصريحه الشهير برغبته في الزواج بالفنانة  شيرين رضا منذ سنوات قال الفيشاوي: “أكن لها كل الحب والاحترام، ولكن أنا ما أنفعش في الزواج، مشيرًا أنه لو كانت شيرين رضا وافقت على الزواج منه وقت تصريحاته السابقة، كان سيتمنى ذلك، معلقًا: "هو في أحلى من شيرين رضا”.

كما علق أحمد الفيشاوي على ارتباط المطرب عمر كمال وطليقته ندى الكامل في فترة ما، قائلًا: “الموضوع وقتها كنا منفصلين فهزعل ليه، وعمر كمال شخص ظريف وأي بنت ممكن تتمنى عمر”. 

وأضاف أحمد الفيشاوي: أن انفصاله هو وطليقته ندى الكامل جاء بسبب الخلافات، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتزوج بدون حب. 

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