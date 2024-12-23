الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس في شارع شبرا،فيتو

مع اقتراب نهاية العام، يتحول شارع شبرا، أحد أشهر شوارع القاهرة، إلى وجهة مميزة لمحبي الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة

الزينة المعلقة على واجهات المحال التجارية والأضواء المتلألئة تضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا، بينما يتوافد الناس من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء وشراء مستلزمات الاحتفال.

عند التجول في الشارع، تجد المتاجر مكتظة بالأشجار الاصطناعية التي تأتي بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الكرات اللامعة وأشرطة الزينة التي تتنوع بين البسيطة والفاخرة. 

البائعون يعرضون بضاعتهم بابتسامات ترحيبية، وسط أصوات موسيقى عيد الميلاد التي تُشعِر المارة بالدفء والفرح.

إلى جانب الزينة، يزدحم الشارع بالبائعين الذين يعرضون الشموع المزينة، وأكاليل الورد، وأزياء بابا نويل التي تُعد الأكثر طلبًا للأطفال. 

كما يحرص البعض على شراء الحلويات الخاصة بالكريسماس، مثل الشوكولاتة المستوردة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات.

 

بينما يختار البعض مستلزماتهم بدقة، يقف آخرون فقط للاستمتاع بالمشهد، والتقاط الصور بجانب الزينة الكبيرة. 

شارع شبرا خلال موسم الكريسماس ليس مجرد مكان للتسوق، بل محطة تجمع للأسر والأصدقاء، ووجهة تضج بالروح الاحتفالية التي تضفي طابعًا خاصًا على شتاء القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحتفالات الاحتفال بالكريسماس الكريسماس المحال التجارية بابا نويل رأس السنة شوارع القاهرة عيد الميلاد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

أول تعليق من عائلة بشار الأسد عن ليلة الهروب وفخ الخديعة

روسيا تعلن تجميد السعودية لعضويتها في مجموعة البريكس

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

صبحي خليل يستغيث على الهواء من أمام منزله بالعجوزة: قطعوا المياه والكهرباء (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن خدمة التحويلات اللحظية للأموال من الخارج

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

منوعات

المزيد

تبدأ من 100 جنيه، أسعار شجر الكريسماس بشبرا مصر (فيديو)

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 23/12/2024

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن

تفسير رؤية المسيح الدجال في المنام وعلاقتها بالموت المفاجئ وضيق الحال

الشيخ رمضان عبد المعز يكشف عن أمر يغفر ذنوب العبد كل يوم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية