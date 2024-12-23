شارع شبرا، أجواء الكريسماس تُضفي البهجة وسط زحام القاهرة (فيديو وصور)

مع اقتراب نهاية العام، يتحول شارع شبرا، أحد أشهر شوارع القاهرة، إلى وجهة مميزة لمحبي الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

الزينة المعلقة على واجهات المحال التجارية والأضواء المتلألئة تضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا، بينما يتوافد الناس من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء وشراء مستلزمات الاحتفال.

عند التجول في الشارع، تجد المتاجر مكتظة بالأشجار الاصطناعية التي تأتي بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الكرات اللامعة وأشرطة الزينة التي تتنوع بين البسيطة والفاخرة.

البائعون يعرضون بضاعتهم بابتسامات ترحيبية، وسط أصوات موسيقى عيد الميلاد التي تُشعِر المارة بالدفء والفرح.

إلى جانب الزينة، يزدحم الشارع بالبائعين الذين يعرضون الشموع المزينة، وأكاليل الورد، وأزياء بابا نويل التي تُعد الأكثر طلبًا للأطفال.

كما يحرص البعض على شراء الحلويات الخاصة بالكريسماس، مثل الشوكولاتة المستوردة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات.

بينما يختار البعض مستلزماتهم بدقة، يقف آخرون فقط للاستمتاع بالمشهد، والتقاط الصور بجانب الزينة الكبيرة.

شارع شبرا خلال موسم الكريسماس ليس مجرد مكان للتسوق، بل محطة تجمع للأسر والأصدقاء، ووجهة تضج بالروح الاحتفالية التي تضفي طابعًا خاصًا على شتاء القاهرة.

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