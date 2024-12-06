شنط السفر بمنطقة كوم الشيخ سلامة في العتبة.. ارتفاع الأسعار بنسبة تصل لـ 30%.. عروض وتخفيضات على الـ 3 قطع.. وهذه أبرز الأنواع (فيديو وصور)
منطقة العتبة في القاهرة تُعتبر واحدة من أفضل الأماكن لشراء حقائب السفر بأسعار معقولة وجودة عالية ومتنوعة، كما تعتبر منطقة كوم الشيخ سلامة بالعتبة واحدة من أقدم وأشهر المناطق التجارية في العاصمة، خاصةً لبيع الحقائب المدرسية وحقائب السفر بأسعار مخفضة.
أهم مميزات منطقة العتبة لشراء حقائب السفر
تنوع المنتجات: حيث إنك تجد في العتبة مجموعة كبيرة من حقائب السفر بمختلف الأحجام والأشكال، سواء كانت حقائب صلبة أو لينة، مما يتيح لك اختيار الحقيبة التي تناسب احتياجاتك.
تجولت عدسة فيتو داخل منطقة كوم الشيخ سلامة الموجودة بجانب رجب العطار بالعتبة بالتحديد في شارع الأزهر ورصدت أسعار شنط السفر، حيث تبدأ اسعار الشنط للطقم المكون من ٣ قطع من أول ٢٢٠٠ جنيه ونوعها فيبر وهي شنط مصنوعة من مواد متينة ومتاحة للتعديل، مثل البوليستر والبولي أوريثينات، وتُستخدم لنقل الأمتعة أثناء السفر، وتتميز بأنها مرنة وقابلة للتعديل.
كما يأتي سعر كل شنطه على حدة للحجم الصغير ٤٥٠ جنيها و٨٥٠ جنيها للحجم الوسط و١٠٠٠ جنيه للحجم الكبير.
أما النوع الأعلى منه وهو السيليكون المخلوط بالفيبر، ويكون سعر الطقم ٣ قطع ٢٥٠٠ جنيه وسعر كل شنطة على حدة ٥٠٠ جنيه للحجم الصغير و١٠٠٠ جنيه للوسط و١٤٠٠ جنيه للحجم الكبير.
أما النوع السيليكون ضد الكسر بسعر ٣٣٠٠ للطقم ٣ قطع ويأتي سعر الحجم الصغير بـ ٦٥٠ جنيها و١٢٠٠ للوسط والكبير ١٦٠٠ جنيه.
والشنط السيليكون المستوردة التي تم تقفيلها في مصر بسعر ٣٥٠٠ للطقم ٣ قطع.
والشنط القماش تختلف أسعارها على حسب ما إذا كانت محلية الصنع أو مستوردة بالكامل.
وجاء سعر الطقم أربع قطع مستورد بالكامل ٦٥٠٠ جنيه وسعر كل شنطة على حدة: الحجم الصغير ١٠٠٠ جنيه ومتوسط الحجم الأول ١٥٠٠ جنيه والحجم الثاني ٢٠٠٠ والحجم الكبير ٢٨٠٠ جنيه.
اما الشنط القماش المصري بسعر ٥٤٠٠ جنيه كالتالي: الحجم الصغير ٦٠٠ جنيه، الحجم الكبير ١٢٠٠ و١٦٠٠، الحجم الكبير ١٨٠٠ جنيه.
كما تحدث أحد بائعي سوق كوم الشيخ سلامة عن زيادة أسعار الشنط في السنة الأخيرة، حيث ازداد سعر الشنط المستوردة بنسبة تصل إلى 30% أما المصري فكانت النسبة 10% فقط.
عند اختيار شنطة للسفر، من المهم معرفة الفرق بين المواد المختلفة المستخدمة في تصنيعها. إليك مقارنة بين الفيبر، السيليكون، والبروبولين:
- الفيبر:
- المتانة: الفيبر مادة قوية ومقاومة للصدمات، مما يجعلها مثالية لحماية محتويات الشنطة.
- الوزن: عادة ما تكون شنط الفيبر خفيفة الوزن، مما يسهل حملها.
- التصميم: تأتي بتصاميم متنوعة وألوان جذابة.
- السعر: قد تكون أغلى قليلًا مقارنة بالمواد الأخرى بسبب متانتها وجودتها العالية.
- السعر: قد تكون أغلى قليلًا مقارنة بالمواد الأخرى بسبب متانتها وجودتها العالية.
- السيليكون:
- المرونة: السيليكون مادة مرنة، مما يجعل الشنط المصنوعة منه قابلة للتمدد قليلًا لاستيعاب المزيد من الأغراض.
- المقاومة: مقاومة للماء والغبار، مما يحافظ على محتويات الشنطة جافة ونظيفة.
- الوزن: عادة ما تكون أثقل قليلًا من شنط الفيبر.
- السعر: تتراوح أسعارها بين المتوسطة والعالية حسب الجودة والعلامة التجارية.
- البروبولين:
- الوزن: البروبولين مادة خفيفة الوزن، مما يجعل الشنط المصنوعة منه سهلة الحمل.
- المتانة: مقاومة للصدمات ولكنها أقل متانة من الفيبر.
- المرونة: مرنة إلى حد ما، مما يساعد في امتصاص الصدمات.
- السعر: عادة ما تكون أقل تكلفة من شنط الفيبر والسيليكون، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا.