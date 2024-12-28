الذهب يشهد ارتفاعًا قياسيًا في عام 2024.. العملة الذهبية ترتفع 4720 جنيها خلال عام.. وتوقعات بوصول الأوقية لـ 3000 دولار

استطاع الذهب أن يحقق الكثير من المكاسب خلال العام 2024، وبلغ مقدار الزيادة فى الأسعار نحو 28% خلال العام الجارى داخل البورصات العالمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.

ويبرز العديد من العوامل التى من شأنها التأثير فى سعر الذهب عالميا ومحليا الفترة المقبلة وخلال العام الجديد يأتى على رأسها ارتفاع سعر الدولار، وزيادة الطلب العالمى.

وكما يدفع سعر الذهب المحلى الى الاشتعال والارتفاع الاتجاه العالمى نحو خفض الفوائد فى أمريكا والعديد من الدول الأخرى حول العالم.

أسعار الذهب خلال عام 2024

سجلت الأونصة العالمية سعرا يصل إلى 2620 دولارا للأونصة فى ديسمبر الجارى، بعد أن كان يسجل 2148 دولارا فى بداية العام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيها خلال ديسمبر الجارى، بعد أن كان يسجل نحو 25200 فى بداية يناير الماضى بزيادة تصل إلى ما يقرب من 4720 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا، بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات.

وتترقب الأسواق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعام 2025.

وخلال الأسبوع الماضي، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 إلى 2631.9 دولارا للأونصة، لتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.5 بالمئة.

وارتفع الذهب بنحو 28 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.

وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.

توقعات المحللين لأسعار الفائدة

ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن الفيدرالي الأميركي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

توقعات البنوك العالمية والمحلية

كما يتوقع استراتيجيو "يو بي إس" أن ترتفع قيمة الذهب بحلول العام 2025، مشددين على أنه منذ بداية عام 2024، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 28 بالمئة.

ويعتقد استراتيجيو "يو بي إس" أن العديد من العوامل ستستمر في دفع الأسعار إلى الارتفاع في عام 2025، بما في ذلك تراكم الذهب المستمر من قبل البنوك المركزية كجزء من استراتيجيات التنويع الخاصة بها.

توقعات جولدمان ساكس

يتوقع جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة، بزيادة أكثر من 16 بالمئة عن مستواها الحالي، مشيرًا إلى أن المحرك الهيكلي للتوقعات هو ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، في حين أن الارتفاع الدوري سيأتي من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، قامت البنوك المركزية العالمية بأكبر مشترياتها من الذهب هذا العام في أكتوبر.

تقرير شعبة المعادن عن الذهب خلال عام

كشف تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن المعدن النفيس سجل تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ليصل الذهب ذروته في أكتوبر 2024 إلى 2788 دولارًا.

وأشارت تقرير شعبة المعادن، إلى أن سوق الذهب العالمي تعرض لهبوط كبير جراء فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لتخسر أونصة الذهب أكثر من 200 دولارًا، لتعود الأمور لتستقر في سوق الذهب حول المستويات الحالية خلال أخر شهرين من 2024.

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