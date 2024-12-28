أخبار الرياضة اليوم: كهربا يعتذر لجماهير الأهلي.. نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر.. واتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس مصر، أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

بدأ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في اختبار قواعد جديدة سيتم تطبيقها في مباريات كرة القدم خلال الفترة القادمة.

تسعى إدارة النادي الأهلي إلى الاتفاق بشكل نهائي على صفقة المهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك التشيكي.

لا صوت يعلو فوق صوت اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن تدخل فوري من الوزارة لحل أزمة الثلاثة لاعبات الأفارقة لدى نادي بيراميدز، وذلك فى ضوء ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن بعض المشكلات التي تواجههن.

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

خليجي 26، تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن موقف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل سعي الإدارة للتجديد لـ أحمد سيد زيزو.

حرص محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاعتذار لجماهير الأهلي بعد أزمته الأخيرة على هامش مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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