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رياضة

غرامات بالجملة على الزمالك والمصري، رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة بالدوري

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد إف سي وإنبي:

توقيع غرامة مالية على نادي زد إف سي قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

إيقاف علي فوزي لبيب لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 ،وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

 

مباراة طلائع الجيش والزمالك:

توجيه لفت النظر إلى نادي الزمالك وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100000 جنيه، وذلك بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

 

مباراة الاتحاد ومودرن سبورت:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10000 جنيه ، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

 

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 200000 جنيه ـوذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير تجاه حكام المباراة بشكل متكرر، ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في المباراة، من حضور  مباراة الإسماعيلي أمام سموحة في الجولة التاسعة من دوري nile.

 

مباراة بيراميدز وفاركو:

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000ـ وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

 

مباراة سموحة وغزل المحلة:

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50000 جنيه، وذلك بسبب حصول الفريق على عدد ست بطاقات سواء صفراء أو بطاقة حمراء.

 

مباراة المصري والأهلي:

توقيع عقوبة مالية على نادي المصري وقيمتها 20000 ، وذلك بسبب عدم حضور السيد المدير الفني المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

 

مباراة بتروجيت والجونة:

إيقاف فيفرو أكيما لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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