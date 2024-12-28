الأهلي يحدد القيمة المالية لضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

تسعى إدارة النادي الأهلي إلى الاتفاق بشكل نهائي على صفقة المهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك التشيكي.

ويعتبر إيفرتون دا سيلفا أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري التشيكي، حيث قدم أداءً مميزًا مع فريقه الحالي.

إشادة مارسيل كولر

ويأتي سعي الأهلي لإنهاء الصفقة بعد إشادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بالمهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

وتُقدر القيمة السوقية لإيفرتون دا سيلفا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، بحوالي 3 ملايين يورو وهو ما يعكس المستوى الفني والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الشاب.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن بانيك التشيكي يرغب في الحصول على 2 مليون و500 ألف يورو، بينما توقف عرض الأهلي عند مليون و300 ألف يورو، وحاول (الأخير) رفع العرض عند مليون و700 ألف يورو.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيحصل على مليون دولار في الموسم الأول لتزيد النسبة إلى مليون و100 ألف دولار بالموسم الثاني ثم مليون و200 ألف دولار بالموسم الثالث.

أرقام داسيلفا مع بانيك التشيكي

فقد شارك اللاعب في 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ساهم خلالها في 19 هدفًا، بتسجيله 13 هدفًا وصناعته 6 أهداف أخرى، مما يؤكد قدرته على هز الشباك وصناعة الفرص لزملائه.

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