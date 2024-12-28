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رياضة

أبرزهم زيزو والشناوي، 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

زيزو
زيزو

لا صوت يعلو فوق صوت اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

واشتعل الحديث عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم خاصة أن من حقهم التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة لفريقه حيث سيدخلون في الـ6 أشهر الحرة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

 

10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

يأتي من الزمالك  أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد وحمزة المثلوثي كأبرز 3 أسماء في ظل رغبة الإدارة في تجديد عقودهم.

وفي الأهلي يعد محمد الشناوي ورامي ربيعة وبيرسي تاو أبرز 3 أسماء تنتهي عقودهم بنهاية الموسم فيما يأتي الاتجاه داخل الأحمر بالتجديد للثنائي الأول ورحيل الجنوب أفريقي.

فيما يعد رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي أبرز اسمين في بيراميدز وتسعى الإدارة لتجديد عقودهما بكل تأكيد.

بينما يعد عبدالرحيم دغموم لاعب المصري وأحمد أمين "أوفا" لاعب إنبي أبرز اسمين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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