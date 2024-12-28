إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

وجاءت القرارات كالتالى:

• أولًا: إيقاف جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك ( وقت اتخاذ القرار)، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ (خمسين ألف جنيه)، لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى بتاريخ 2024/6/17.

• ثانيًا: إيقاف القيد للنادى الإسماعيلي، حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رقم 205/8/618 بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم.



ثالثًا:

1- حرمان أسامة عبد القادر رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادى منتخب السويس، والتحذير بفرض عقوبة انضباطية مشددة فى حالة تكرار المخالفة على النحو الوارد بالمادة 2/20 من لائحة الانضباط.

2- معاقبة نادی منتخب السويس باللعب بدون جمهور (6) مباريات، لما ارتكبته جماهير النادى.

رابعًا: بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز إف سى ضد النادى الأهلى، فقد قررت لجنة الانضباط الآتى:

1- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

• خامسًا: بشأن شكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز إف سي:

1- إيقاف اللاعب محمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز.

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، والكابتن/ هانى سعيد، المدير الرياضى، واللاعب/ محمود عبدالحفيظ الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب/ أحمد ناصر محمود الشناوى، والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.

وعلي صعيد آخر، أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الأتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب

إنبي × حرس الحدود

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس

سموحة × منتخب السويس

زد إب سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي

الجونة × القناة

الاتحاد السكندري × تيم ا سي

دعوة جميع الأندية المشاركة لحضور القرعة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والأندية المتأهلة من القسمين الثاني والثالث، لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025.

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

تشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

نتائج دور الـ 64 بكأس مصر

أقيمت الخميس الماضي 12 مباراة ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من المسابقة بالفوز في دور الـ64.

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