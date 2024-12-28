السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

هل يؤثر التجديد لـ زيزو على صفقات الزمالك في يناير؟

زيزو
زيزو

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن موقف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل في ظل سعي الإدارة للتجديد لـ أحمد سيد زيزو.

 

أحمد سيد زيزو 

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل دون العودة للزمالك حيث سيدخل في الـ 6 أشهر الحرة مما سيجبر الإدارة على التجديد للاعب بأي شكل خلال أيام.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي والتجديد لزيزو سيكون مؤثرا على النادي من الناحية المادية بكل تأكيد خاصة أنه سيتسلم مقدم تعاقد كبير حال إتمام الاتفاق.

وأضاف أن صفقات يناير ستقتصر على اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع ناد بالإضافة إلى الصفقات التي لن تكلف خزائن النادي مبالغ ضخمة مثل المتبقي سنة في عقودهم.

 

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، كشف سبب تأخر الإدارة في تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء. 

 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك واللاعب متفقان على تجديد العقد الا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي أخرت إتمام تجديد العقد. 

وقال أن الأزمة تكمن في تجهيز مقدم التعاقد لـ زيزو من أجل أن يمضي رسميا على تجديد عقده. 

فيما قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له مطلع يناير المقبل.

ورغم اتفاق زيزو مع إدارة الزمالك على التجديد لمدة 3 مواسم إلا أن اللاعب حتى اللحظة لم يوقع على عقود التجديد لعدم حصوله على مقدم التعاقد من جانب إدارة الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن زيزو يريد التجديد إلا أنه سيبدأ في مناقشة العروض الخليجية المقدمة له تحسبا لأي سيناريو آخر في ظل تأخر إدارة الزمالك في إتمام تجديد عقده.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

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