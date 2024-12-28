إعلام عبري: نتوقع التوصل إلى صفقة التبادل قبل تسلم ترامب منصبه

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت" إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى

وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

وهدد ترامب مسبقًا بأنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الاسرى المحتجزين في غزة بحلول هذا التاريخ.

في حين جعل الرئيس الحالي، جو بايدن، التوسط للوصول إلى اتفاق أولوية في أشهره الأخيرة في المنصب، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

تعثر مفاوضات غزة

أكد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل مع قرب انتقال السلطة.

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