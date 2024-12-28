مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للمطالبة باتمام صفقة التبادل

نظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت" إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى

وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

و هدد ترامب مسبقًا بأنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الاسرى المحتجزين في غزة بحلول هذا التاريخ.

في حين جعل الرئيس الحالي، جو بايدن، التوسط للوصول إلى اتفاق أولوية في أشهره الأخيرة في المنصب، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

تعثر مفاوضات غزة

أكد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل مع قرب انتقال السلطة.

وقالوا: "إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج قبل 20 يناير، فإن انتقال السلطة إلى ترامب قد يؤجل المحادثات بشأن اتفاق غزة لعدة أشهر، مما قد يؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن".

تُشير التقديرات إلى أن حماس تحتجز حوالي 100 رهينة في غزة، بينهم 7 أمريكيين، في حين تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نصف الرهائن فقط ما زالوا على قيد الحياة، بينهم ثلاثة أمريكيين.

عاد المفاوضون الإسرائيليون من الدوحة بعد ثمانية أيام من المحادثات بوساطة دول عربية دون إحراز تقدم. كذلك، عاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى واشنطن مع شكوكهم بشأن إمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات.

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