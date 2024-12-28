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خارج الحدود

ترامب يدعو ماسك وجيتس إلى ضيافته برأس السنة في فلوريدا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وأحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس إلى حفل رأس السنة في مقر إقامته في فلوريدا.

 

ترامب يدعو ماسك وجيتس إلى ضيافته برأس السنة في فلوريدا

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social: "أين أنت؟ متى ستصل إلى "مركز الكون"، مارالاجو، طلب ​​بيل جيتس مساء اليوم الإذن بالمجيء، نحن مشتاقون لك ولـX (من المفترض أن X هو ابن ماسك)! ليلة رأس السنة الجديدة ستكون مذهلة!".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي لزيارة الملياردير الأمريكي، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت"، جيتس إلى مقر إقامة ترامب.

ويذكر أن جيتس تبرع سرا بحوالي 50 مليون دولار لمجموعة تدعم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، لكنه لم يعلن دعمه لها. وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت إلى أنه تم تقديم التبرع الضخم إلى منظمة "فيوتشر فوروارد يو إس إيه أكشن"، والتي أفادت بأن مساهمة غيتس لم تكن تهدف للظهور للجمهور.

وكشفت الصحيفة أن جيتس أعرب بشكل خاص عن قلقه من احتمالية هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لهاريس في نوفمبر.

 

تبرع ماسك لدعم ترامب 

ومن جهته تبرع ماسك بحوالي 75 مليون دولار للجنة السياسية لدعم الحملة الانتخابية لترامب "أمريكا PAC"على مدار ثلاثة أشهر. والذي أعرب مرارا عن دعمه لترامب في تصريحاته.

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