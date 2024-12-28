السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث
حادث

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد، حيث وقوع تصادم مروع وقع بين سيارة سوزوكي مع توك توك، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.  

إخطار بوقوع حادث على طريق بورسعيد  

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى اليوم إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى مع توك توك أمام عزبة البناهوة، على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب.   

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

وكما دفع فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.  
 

نقل المصابين إلى المستشفى 

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لسؤال المصابين.
 

 

 

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