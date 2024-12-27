الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

الأوقاف تفتتح مسجدين بالإسماعيلية (صور)

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

  شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بإدارة أوقاف أبوصوير وهما مسجدان الإدريسي والتوبة، وذلك عقب إحلالهما وتجديدهما وصيانتهما ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بإعمار بيوت الله عز وجل.   

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أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح 

 وشهد مراسم الافتتاح كل من فضيلة الشيخ السيد عطية مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف العدوي مسئول شئون القرآن بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمود سليمان مدير أوقاف أبوصوير وبحضور النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب.  

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو

خطبة الجمعة اليوم 

 وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ السيد عطية مدير الإدارات في الإسماعيلية تحت عنوان (المخدرات ضياع للإنسان)، وبحضور لفيف من القيادات الدينية والشعبية، والتنفيذية وفي مسجد التوبة ألقي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالله عامر سالمان.  

جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح،فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا

 وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٣١٠ ملايين جنيه. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

 وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا:
ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الحاج علي، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

وفي سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة؛ وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

وفي القليوبية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الوحيد، كفر الحبشي - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

وفي كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول؛ ومسجد عبده، قرية المتيني - صندلا - كفر الشيخ؛ وصيانة المسجد الغربي، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق؛ ومسجد جابر البحري الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدي سالم.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو الخذر البحري، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص؛ ومسجد علي بن أبي طالب، كوبري العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير؛ ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور ؛وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمي - قرية منية عطية - مركز دمنهور؛ ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

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