6442 مستفيدة من حملة خدمات الصحة الإنجابية خلال مرحلتيها الأولى والثانية بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، استهدفت حوالي 6442 مستفيدة خلال مرحلتيها، في الفترة من 15 وحتى 26 ديسمبر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وحصلت 3282 مستفيدة على خدمات تنظيم الأسرة خلال الإسبوع الأول بمدن الإسماعيلية، القصاصين، أبوصوير والقنطرة غرب وحصلت 3160 مستفيدة خلال الأسبوع الثاني بمدن التل الكبير، فايد والقنطرة شرق.

الهدف من الحملة التنشيطية

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة تأتي تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بصحة وتنمية الأسرة.

جانب من إقبال السيدات على المبادرة،فيتو

جانب من إقبال السيدات على المبادرة،فيتو

وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة، انطلقت أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعمل ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات.

جانب من إقبال السيدات على المبادرة،فيتو

جانب من إقبال السيدات على المبادرة،فيتو

إقبال من السيدات على الحملة

وقالت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة الإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال مرحلتيها الأولى والثانية، حيث تم خلالها حصول 5448 منتفعة على وسيلة لتنظيم الأسرة، و982 كشف نسا و106 متابعة حمل و448 سونار ومتابعة وسيلة.

وأشارت إلى تقديم الرائدات الريفيات المشورة والتوعية لعدد 6442 مستفيدة بأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة بالوحدات الصحية والعيادات، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.