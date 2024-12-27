الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

إعدام 65 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 33 محاضر مخالفات

وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 20 منشأة غذائية (صور)

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة؛ لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الغذائية، ورافقتها دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي وفريق مراقبي الأغذية بديوان المديرية والإدارة الصحية بالإسماعيلية؛ للتفتيش على بعض المطاعم الشهيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية. 
 

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المستهدف من الحملة المكبرة 

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه خلال الحملة تم المرور على 20  منشأة غذائية على مستوى مكاتب الصحة.

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت جهود الحملة التي شنتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، عن إعدام 65  كجم أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى عدد 33 محضر تنوعت بين 10 محاضر نظافة صحية، طبقًا للقرار 96،وعدد 23 محضر شهادة صحيه طبقًا للقرار 97، والتوصية بالغلق لعدد ٥ منشآت لعدم وجود رخصة،وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة. 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

وضع خطة متابعة شاملة 

وأشارت الدكتورة مي سامي  مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة؛ حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة. 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، كإجراء استباقي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو
جانب من فعاليات الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.



 

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