الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

رفع 411 حالة إشغال خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

تولت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، رفع ما يقرب من 411 حالة إشغال طريق، وتحرير 131 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام، وذلك خلال الفترة من 20  حتى 26 ديسمبر الجاري. 

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رفع الاشغالات عن حي ثان 

ورفعت الوحدة المحلية بحيِّ ثان 66 حالة إشغال طريق، وحررت 54 مخالفة بنطاق شوارع  "العشريني، طنطا، شبين الكوم" بمنطقة حي السلام.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

حملات لرفع الإشغالات بحي ثالث 

فيما رفعت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية،  199 حالة إشغال طريق عبارة عن "تند، كراسي، ترابيزات و2 كرفان، 2 شواية حديد"، بالإضافة إلى تحرير 40 مخالفة بنطاق "الطريق الدائري، الشارع التجاري، منطقة الخامسة"، ومراجعة تراخيص 30 محلا تجاريا.  

رفع الإشغالات عن القنطرة غرب 

أما في مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع 73 حالة إشغال طريق، عبارة عن "تند مخالفة بدون ترخيص، فروشات لبيع الملابس، ترابيزات، أرصفة خرسانية" بالإضافة إلى تحرير 12 مخالفة وذلك بنطاق شوارع "المدينة، التحرير، السويس، الشوارع الجانبية للسوق".  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

كما رفع مركز ومدينة ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية  الإشغالات من نطاق شوارع "المعاهدة، الشئون الاجتماعية، المستشفى العسكري" بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الطريق العام بنطاق قرى "السلام، المحسمة القديمة". 

 

رفع الإشغالات والتعديات في فايد 

أيضًا تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة مركز ومدينة الإسماعيلية من نطاق "قرية نفيشة، مفارق الوصفية، مدينة المستقبل".

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 35 حالة إشغال طريق وتحرير 60 مخالف إشغال بنطاق "الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد"، عبارة عن "كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، إطارات سيارات"، بالإضافة لتحرير 25 مخالفة لعدد من السيارات؛ لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

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