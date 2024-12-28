السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

حمو بيكا
حمو بيكا

 كشف مصدر أمني أن إدارة  شرطة  ترحيلات القاهرة قامت صباح اليوم السبت، بتسليم مؤدي المهرجانات حمو بيكا لإدارة شرطة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، تنفيذا لقرار  نيابة قصر النيل بترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة، للمعارضة على الأحكام الصادرة ضده، وتم إحالته لنيابة الدخيلة التي تباشر التحقيق معه حاليا.

وأوضح المصدر أن محامي من نقابة المهن الموسيقية حضر إلى نيابة الدخيلة لحضور جلسة التحقيق مع  حمو بيكا

وأشار المصدر إلى أن الأحكام التي يستأنف عليها حمو بيكا اليوم بنيابة الداخلية هي قضية “عدم ترخيص حفل” ومحكومة فيها عليه بالسجن شهرين، والخاصة بـ عدم إصدار حمو بيكا تصريح لحفلة "وش غضب" التى أقامها فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، وحررت نقابة المهن الموسيقية  ضده محضر لإقامته الحفل، والتي تم الاستئناف على حكم أول درجة فيها خلال 2021 ، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه. 

 

إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى ضده

 وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، أخلت سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى صادرة ضده.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

ضبط مؤدي المهرجانات حمو بيكا

 وكان مصدر مطلع  كشف أنه تم ضبط حمو بيكا بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هاربًا من ٣ أحكام  قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الدخيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده والتحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور مستقلًّا سيارة بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

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شرطة ترحيلات القاهرة مؤدي المهرجانات حمو بيكا قسم شرطة الدخيلة حمو بيكا

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