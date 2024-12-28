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حوادث

فريق بحث لكشف هوية مسن عثر على جثته في القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن متوفى منذ 5 أيام داخل شقته بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور علي جثمان المتوفى، للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وكان قسم شرطة حلوان  تلقى بلاغا من أحد الأهالى، يفيد بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل منزل بالقرب من منطقة العزبة القبلية في حلوان.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثة مسن متوفى وفي حالة تعفن تام نتيجة مرور عدة أيام على وفاته، كما تبين أن المسن يقيم بمفرده.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بنقل الجثمان إلى المشرحة، كما يقوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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جثة قسم شرطة حلوان

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