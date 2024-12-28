السبت 28 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

ماذا يحدث في ساحات القضاء اليوم؟.. الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.. ونظر قضية الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

أبرز قضايا اليوم
أبرز قضايا اليوم في المحاكم،فيتو

 تشهد  المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت عددا من القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

 وتنشر فيتو أبرز تلك القضايا في التقرير التالي. 

محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

تنظر محكمة  جنح القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي.

 

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة  عبدالله رشدي.

 

وأصدرت  النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير  الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

 

الحكم على بلوجر شهيرة 

 تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها على  بلوجر شهيرة  بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كما أحالت النيابة العامة بلوجر شهيرة للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر  يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.

 

وخلال سير التحقيقات مع البلوجر  أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا..

 

''الإداري'' ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس إدارة هيئة التأمينات.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

 

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

 

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

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جنح القاهرة الجديدة المحاكمة الجنائية الطب الشرعي بلوجر شهيرة النيابة العامة

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