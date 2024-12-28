السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الإنجيلية: رغم كل التحديات الاقتصادية نشكر الله على سلام بلادنا

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بضم أعضاء جدد إلى الكنيسة، بمشاركة القس هاني موسى راعي الكنيسة، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية ومن السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الشيخ ماجد طوبيا والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب والشيخ أمير بنيامين إلى جانب حضور كبير من شعب الكنيسة.

رسالة سلام

وفي كلمته خلال الاحتفال، التي جاءت تحت عنوان: "أنا هو، لا تخافوا.. رجاء يحمل رسالة سلام"، قال الدكتور القس أندريه زكي:

 "ونحن نقترب من نهاية عام وبداية عام جديد، علينا أن نتذكر كلمات السيد المسيح: أنا هو، لا تخافوا. لقد وُلد السيد المسيح في ظروف شديدة القسوة والصعوبة، مليئة بالخوف والفقر والقلق والتحديات. ومع ذلك، جاء ميلاده برسالة رجاء وسلام للعالم".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "تعاليم السيد المسيح قدمت مواجهة حقيقية للتزييف الديني والتطرف، ووضعت أسسًا للتعامل مع التحديات التي تواجه البشر. ورغم كل التحديات الاقتصادية نشكر الله على سلام بلادنا واستقرارها، ونسعى دائمًا للصلاة والعمل من أجل خير بلادنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسالة سلام رئيس الإنجيلية الانجيلية القس أندريه زكي الكنيسة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى التعاملات المسائية

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

مجلس الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا (صور)

انهيار أجزاء من مبنى مستشفى فى الإسكندرية

كهربا يحدد وجهته في يناير خلال أيام

التموين تحدد قائمة أسعار السلع لشهر يناير 2025

منوعات

المزيد

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى نفيه.. 9 معلومات عن أحمد عرابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية