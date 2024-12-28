رئيس الإنجيلية: رغم كل التحديات الاقتصادية نشكر الله على سلام بلادنا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية بضم أعضاء جدد إلى الكنيسة، بمشاركة القس هاني موسى راعي الكنيسة، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية ومن السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، الشيخ ماجد طوبيا والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب والشيخ أمير بنيامين إلى جانب حضور كبير من شعب الكنيسة.

رسالة سلام

وفي كلمته خلال الاحتفال، التي جاءت تحت عنوان: "أنا هو، لا تخافوا.. رجاء يحمل رسالة سلام"، قال الدكتور القس أندريه زكي:

"ونحن نقترب من نهاية عام وبداية عام جديد، علينا أن نتذكر كلمات السيد المسيح: أنا هو، لا تخافوا. لقد وُلد السيد المسيح في ظروف شديدة القسوة والصعوبة، مليئة بالخوف والفقر والقلق والتحديات. ومع ذلك، جاء ميلاده برسالة رجاء وسلام للعالم".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "تعاليم السيد المسيح قدمت مواجهة حقيقية للتزييف الديني والتطرف، ووضعت أسسًا للتعامل مع التحديات التي تواجه البشر. ورغم كل التحديات الاقتصادية نشكر الله على سلام بلادنا واستقرارها، ونسعى دائمًا للصلاة والعمل من أجل خير بلادنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.