الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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سياسة

رئيس الإنجيلية: دعم ذوي الهمم تجسيد للإنسانية وترسيخ لقيم المساواة

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

 شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في احتفالية نظمتها جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.

 

خلال الحفل، ألقى الدكتور القس أندريه زكي كلمة قال فيها: "إن دعم الأشخاص ذوي الهمم هو تعبير حقيقي عن الإنسانية وقيم المساواة التي نسعى إلى ترسيخها في مجتمعنا.

 

الدولة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

 وأشاد بدور الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي الهمم، التي قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال، بفضل رؤية القيادة السياسية التي تؤمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن."

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، "أن الشراكة بين المجتمع المدني والدولة تعتبر نموذجًا فعالًا لتعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان تمكينهم ليكونوا شركاء أساسيين في التنمية."

كما تضمن الاحتفال عروضًا فنية مميزة أبرزها أوبريت "براءة وبساطة"، بالإضافة إلى تكريم الفرق المسرحية والفنانين المشاركين.

جاء الاحتفال بحضور الدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، ومارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن المحافظ اللواء أحمد خالد، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

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رئيس الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي القس أندريه زكي ذوي الاعاقة الطائفة الإنجيلية
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