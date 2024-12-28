مزيل عرق وكريمات للبشرة، مستحضرات تجميل طبيعية اصنعيها بنفسك

مستحضرات تجميل طبيعية، في ظل تزايد الاهتمام بالجمال الطبيعي والعودة إلى استخدام المكونات العضوية، أصبح صنع منتجات التجميل الطبيعية في المنزل من الأمور الشائعة بين النساء.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن بتحضير منتجات التجميل الطبيعية بنفسك، لن تحصلي فقط على منتجات آمنة وفعالة، بل ستشعرين أيضًا بالرضا عن العناية بجمالك بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.



وأضافت، أن هذا الحل يوفر العديد من المزايا للنساء، مثل تقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة، التوفير المالي، والحصول على منتجات تناسب نوع بشرتك بشكل دقيق.



ولهذا تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، وصفات طبيعية لتحضير العديد من منتجات العناية بالبشرة والجسم في البيت، ومنها مزيل عرق طبيعي، كريم مرطب، ومقشر طبيعي، وكلها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.



1. اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي



مزيل عرق طبيعي

تعاني الكثير من النساء من الحساسية الناتجة عن مزيلات العرق التجارية بسبب احتوائها على الألمنيوم والبارابين.

لتحضير مزيل عرق طبيعي يضمن الحماية من الروائح الكريهة دون إضرار الجلد، جربي هذه الوصفة:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

10 قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي (اختياري للحصول على رائحة منعشة وخصائص مضادة للبكتيريا).



خطوات التحضير:

اخلطي نشا الذرة وبيكربونات الصوديوم في وعاء صغير.

قومي بتسخين زيت جوز الهند على حرارة منخفضة حتى يذوب.

أضيفي المزيج الجاف إلى الزيت المذاب واخلطي جيدًا حتى يتجانس.

أضيفي قطرات الزيت العطري إذا كنت تفضلين رائحة مميزة.

صبي المزيج في عبوة نظيفة محكمة الإغلاق، ودعيه يبرد قبل الاستخدام.

الاستخدام: ضعي كمية صغيرة من المزيج تحت الإبطين بعد تنظيفهما وتجفيفهما جيدًا.

2. كريم مرطب طبيعي للبشرة



كريم طبيعي

الكريمات المرطبة التجارية قد تحتوي على مواد تسبب جفاف البشرة على المدى الطويل. إليك وصفة بسيطة لتحضير كريم مرطب يغذي بشرتك بعمق باستخدام مكونات طبيعية.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان.

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار (الألوفيرا).

5 قطرات من زيت الورد أو زيت البابونج (اختياري للرائحة والفوائد الإضافية).



خطوات التحضير

قومي بإذابة زبدة الشيا في حمام مائي (بوضعها في وعاء داخل وعاء آخر يحتوي على ماء ساخن).

أضيفي زيت اللوز أو الأرغان واخلطي جيدًا حتى يتجانس الخليط.

أطفئي الحرارة واتركي المزيج ليبرد قليلًا، ثم أضيفي جل الصبار والزيت العطري.

اخلطي المكونات جيدًا واسكبيها في علبة زجاجية نظيفة.

الاستخدام: يُفضل استخدام الكريم يوميًا بعد الاستحمام أو قبل النوم لترطيب البشرة وتجديدها.

3. مقشر طبيعي لتجديد البشرة



مقشر طبيعي

تقشير البشرة خطوة ضرورية للتخلص من الجلد الميت وتحفيز الدورة الدموية. المقشرات التجارية قد تكون قاسية على البشرة، لذا جربي هذا المقشر الطبيعي اللطيف:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية).



خطوات التحضير

اخلطي السكر البني وزيت الزيتون في وعاء صغير.

أضيفي العسل واخلطي حتى يتجانس.

أضيفي عصير الليمون إذا كانت بشرتك دهنية أو تحتاجين لتفتيح البقع الداكنة.

خزني الخليط في عبوة نظيفة واستخدميه عند الحاجة.

الاستخدام: خذي كمية صغيرة ودلكي بها بشرتك بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

نصائح عامة لصنع منتجات التجميل الطبيعية:



اختيار المكونات بعناية: تأكدي من استخدام مكونات عضوية وطبيعية وخالية من المواد الكيميائية.

اختبار الحساسية: قبل استخدام أي منتج جديد، جربيه على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

التخزين الجيد: خزني المنتجات الطبيعية في عبوات محكمة الإغلاق وفي مكان بارد وجاف للحفاظ عليها طازجة.

مدة الصلاحية: نظرًا لعدم احتواء هذه المنتجات على مواد حافظة، تأكدي من استخدامها خلال فترة قصيرة (أسبوعين إلى شهر).



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.