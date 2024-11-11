

ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة، مع اقتراب فصل الشتاء، هو ما ينصح به دائما خبراء العناية بالبشرة.

وذلك لأن الكثيرات يواجهن مشاكل مع البشرة، بسبب الظروف الجوية الباردة والجافة، إذ يصبح الهواء أكثر جفافًا ويؤثر على الجلد بشكل كبير، مما يؤدي إلى ظهور علامات الجفاف والتشقق وفقدان النضارة.

وتعتبر العناية بالبشرة باستخدام ماسكات طبيعية واحدة من أفضل الطرق لمواجهة هذه المشكلات، لأنها تمد البشرة بالعناصر الغذائية اللازمة، وترطبها بفعالية، وتساعدها على مقاومة آثار الشتاء.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في فصل الشتاء تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والترطيب باستخدام ماسكات طبيعية وعناصر غذائية مناسبة.



أفضل ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة



ماسكات طبيعية

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة،من بعض النصائح والماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة، والحفاظ على نضارتها وصحتها طوال فصل الشتاء.



1. ماسك العسل والأفوكادو

يعتبر العسل من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة، بينما يعتبر الأفوكادو غنيًا بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي البشرة وتمنحها مظهرًا صحيًا. لتحضير هذا الماسك:

قومي بخلط نصف حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها.



2. ماسك الحليب والعسل

يمتاز الحليب بخصائصه المهدئة والمغذية للبشرة، حيث يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويزيل الخلايا الميتة، مما يساهم في الحصول على بشرة ناعمة ومتألقة. لتحضير هذا الماسك:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي المزيج على وجهك باستخدام قطعة من القطن، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يساعد هذا الماسك على ترطيب البشرة وتنظيفها بعمق.



3. ماسك الشوفان والموز

يعتبر الشوفان مكونًا طبيعيًا فعالًا لتقشير البشرة وتنعيمها، بينما يحتوي الموز على الفيتامينات والبوتاسيوم اللذين يعززان نضارة البشرة ويمنحانها ترطيبًا إضافيًا. لتحضير الماسك:

اهرسي نصف موزة ناضجة وامزجيها مع ملعقة من الشوفان المطحون.

ضعي الخليط على وجهك ودلكيه برفق لمدة دقيقة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك على تقشير البشرة بلطف وإعادة نضارتها.



4. ماسك زيت جوز الهند والألوفيرا

زيت جوز الهند معروف بقدرته على ترطيب البشرة بعمق وتهدئتها، فيما تعمل الألوفيرا على تجديد الخلايا وحمايتها من الجفاف. لتحضير هذا الماسك:

امزجي ملعقة من جل الألوفيرا مع ملعقة من زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يعمل هذا الماسك على تغذية البشرة وتهدئتها ويعزز مرونتها، مما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة بشكل خاص.



5. ماسك الطماطم والعسل لتفتيح البشرة

إذا كنت تعانين من بقع داكنة أو لون بشرة غير متساوٍ، فإن الطماطم تعتبر فعالة لتفتيح البشرة، حيث تحتوي على مضادات أكسدة وحمض يساعد في تفتيح البشرة. لتحضير الماسك:

اعصري نصف حبة طماطم وامزجيها مع ملعقة من العسل.

ضعي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يساعد هذا الماسك على تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.



نصائح عامة للعناية بالبشرة في الشتاء



العناية الطبيعية بالبشرة

إلى جانب استخدام الماسكات الطبيعية، يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على بشرة صحية ونضرة خلال الشتاء:

الترطيب: احرصي على استخدام مرطب يومي يحتوي على مكونات طبيعية، ويفضل وضعه على البشرة بعد الاستحمام حين تكون البشرة رطبة.

شرب الماء: لا تنسي شرب كمية كافية من الماء يوميًا، حيث يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

تجنب الماء الساخن: رغم الرغبة في الاستحمام بالماء الساخن خلال الشتاء، إلا أن ذلك يمكن أن يسبب جفاف البشرة، لذا يفضل استخدام الماء الدافئ.

استخدام واقي الشمس: لا تهملي استخدام واقي الشمس في الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على البشرة حتى في الأيام الباردة والغائمة.

تجنب المنتجات القاسية: ينصح بتجنب الصابون القاسي والمقشرات القوية التي قد تساهم في تجفيف البشرة.