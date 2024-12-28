السبت 28 ديسمبر 2024
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جولة مفاجئة تكشف غلق وحدة طب الأسرة بقرية بساط كريم بالدقهلية

جولة مفاجئة تكشف
جولة مفاجئة تكشف غلق وحدة طب الأسرة بقرية بساط كريم

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية جولة مفاجئة استهدفت المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 قامت الحملة بالمـرور على وحـده طب الأسـرة بقرية بـساط كريـم الـدين التابعة لمركز شربين، للتأكد من تواجد العاملين والالتزام بالنوبتجية.

 


وذلك في إطار تعليمات اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
 

حيث قام الدكتور ممدوح السعيد نائب رئيس المركز، الدكتورة  مي عبد الرحمن سكرتير عام رئاسة المركز، عبد القادر عودة إدارة المتابعة، بالمرور على المجمع الخدمي بقرية بساط كريم الدين للتأكد التزام العاملين بالنوبتجية.

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وخلال الجولة والمرور المفاجئ تلاحظ إغلاق وحدة طب الأسرة بقرية بساط كريم الدين وتم رفع مذكرة بذلك لإدارة الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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