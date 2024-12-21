الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بشربين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة الطبية المجانية،التي قامت بالكشف وتقديم العلاج ل 600 شخص بقرية أبو جلال مركز شربين.

الكشف الطبي وصرف العلاج ل 600 مستفيد في قافلة مجانية بمركز شربين

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير سبل الدعم والمساعدة وتقديم الخدمات والقواقل الطبية المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية في مختلف المراكز والمدن والقرى

وقال محافظ الدقهلية إن القوافل الطبية والعلاجية المجانية تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الأقسام التي تشملها القافلة الطبية

وشملت القافلة الطبية تخصصات، أمراض الجهاز الهضمي،الأمراض الباطنة، أمراض الكبد، الأطفال، بقرية أبوجلال مركز شربين مع صرف العلاج اللازم وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان، واستفاد من الخدمات الطبية والعلاجية للقافلة أكثر من 600 شخص.

من جهتها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن القافلة أقيمت بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب أبو جلال مركز شربين، وبالشراكة مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، ومؤسسة خيرية سامح رجب عبد البر رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو جلال، ورضا علي منسق القوافل بمديرية التضامن الاجتماعي.

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