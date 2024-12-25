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محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطلخا

لجنة لمعاينة المنطقة
لجنة لمعاينة المنطقة اللوجستية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لجنة متخصصة بمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطلخا، لإزالة أي معوقات للجنة للمرور والمتابعة للأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة، التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك للوقوف على سير العمل.

محافظ الدقهلية يكلف لجنة بمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطلخا لإزالة أي معوقات

 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد زيارته أول أمس لـ المنطقة اللوجستية والاطلاع على نسب التنفيذ في المشروع، وأكد أن الهدف من تكليف اللجنة هو المتابعة المستمرة لتذليل أية عقبات أو معوقات تواجه التنفيذ أو تعطل سير العمل والمعاونة في تيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

الانتهاء من أية عراقيل وتسريع تنفيذ الأعمال

 

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد بمفرده الأعمال في المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه واستمع إلى مسئولي الأعمال في الموقع ووعد بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية للانتهاء من أية عراقيل وتسريع تنفيذ الأعمال من أجل توفير خدمات المشروع للمواطنين.

ونسب الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء من مشروع المنطقة اللوجستية 

 

وبناء عليه كلف محافظ الدقهلية لجنة تضم المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس وائل نصار مدير عام صرف دمياط بطلخا، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروع المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة (مول المنصورة) للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع والمعاونة في تيسير كافة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا للافتتاح.

لجنة للوقوف على المعوقات التى تواجه استكمال الأعمال

وانتقلت اللجنة إلى مقر المشروع للوقوف على المعوقات التى تواجه استكمال الاعمال ومنها تغطية مصرف نمرة ١ أمام المنطقة اللوجستية وجاري التنسيق بين كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرية الري والصرف والمحافظة بشأن الموافقة على استغلال المصرف من جانب وزارة التموين لصالح المنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق وحرم المصرف أمام المنطقة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا والري والصرف والمحافظة والشركة المشرفة على تنفيذ المشروع.

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