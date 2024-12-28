اليوم، ختام القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد

يصل قطار القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، محطته الأخيرة بمركز الداخلة، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وشهدت المحاضرات التي تنفذها القوافل التعليمية إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم تجهيز 4 قاعات بواحة الخارجة، وذلك بالمركز الاستكشافي وقاعة على حريف لاستيعاب الطلاب الذين يرغبون في الاستفادة من القوافل التعليمية حيث يشارك في الشرح مجموعة من أكفأ المعلمين في جميع التخصصات العلمية، كما يتم تنفيذ القوافل التعليمية بالتنسيق بين وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بالنهج الذي تتبعه الوزارة لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، الذي حقق نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة، مُساهمًا في تعزيز المعرفة لدى الطلاب.

ومن جانبه أوضح محمد حجي مدير التعليم الثانوي بتعليم الوادي الجديد، في تصريحات لـ«ڤيتو» أن تنظيم القوافل التعليمية يأتي في إطار دعم الوزارة للعملية التعليمية، خاصةً في المناطق النائية، لتعزيز حضور الطلاب في المدارس والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما تهدف القوافل إلى نقل الخبرات التعليمية بشكل مباشر إلى طلاب الشهادة الثانوية العامة في المناطق البعيدة.

كما أثنى مستشارو الوزارة وخبراء المواد المشاركون في القوافل على التنظيم الجيد وتفاعل الطلاب مع المحاضرات، مؤكدين أهمية هذه القوافل في دعم التعليم بالمناطق النائية.

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