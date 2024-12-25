الزملوط يشهد احتفالات الوادي الجديد بأبنائها من ذوي الهمم

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الاحتفالات التي نظّمتها مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم التي تتزامن مع شهر ديسمبر، وبحضور بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة، وجهاد متولي رئيس المركز.

وشارك المحافظ في المسيرة التي بدأت من ميدان الساحة، وشاركهم أجواء الاحتفالات والبهجة وقدّم لهم التهاني، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافّة الخدمات لتمكينهم ودعم قدراتهم الخاصة، كما وجّه بصرف مكافآت مالية دعمًا وتشجيعًا لهم.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإعداد مذكرة باحتياجات قسم الألبان والمعجنات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، لدعمها، مشددًا على التنسيق مع الوحدة المحلية لدعم تسويق منتجات المدرسة بمنافذ الوحدة، وتعزيز العوائد المالية بما يسهم في تطوير الأنشطة العملية وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز، حيثُ تفقّد الزملوط أقسام المدرسة المختلفة.

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