الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية يصل الوادي الجديد

قوافل تعليمية بالوادي
قوافل تعليمية بالوادي الجديد، ڤيتو

تكثف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نشاط القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، والثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى، للعام الثانى عشر على التوالي 2025/2024.

وأعلن بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بشرى سارة لأبنائنا وذلك بتنظيم قوافل تعليمية متميزة لطلبة وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي صباح الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٤ ولمدة 3 أيام.

وأوضح شوقي، أن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ووفق تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (نطور لنبني مستقبلًا مستداما ).

ونصح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد أبناءها طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة من خبرات صفوة معلمي المواد الدراسية ونخبة من أفضل معلمي الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المشاركين بفعاليات القوافل حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

يشارك ضمن القوافل التعليمية 19 من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، ابتداء من 26 ديسمبر 2024 حتى 28 ديسمبر 2024،

تهدف القافلة التعليمية تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهرة الدروس الخصوصية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان الاعدادية والثانوية العامة الاعدادية والثانوية التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الشباب والرياضة بالوادي الجديد الشهادتين الاعدادية والثانوية الشهادة الاعدادية الوادى الجديد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

مواد متعلقة

نائب محافظ الوادي تتفقد أعمال تدريب طلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

الكشف على 801 مواطن في قافلة جامعة الوادي الجديد بالفرافرة

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو)

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح

فريق الزمالك يصل إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

منوعات

المزيد

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية