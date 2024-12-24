قطار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية يصل الوادي الجديد

تكثف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا، والأزهر الشريف وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نشاط القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، والثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى، للعام الثانى عشر على التوالي 2025/2024.

وأعلن بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بشرى سارة لأبنائنا وذلك بتنظيم قوافل تعليمية متميزة لطلبة وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي صباح الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٤ ولمدة 3 أيام.

وأوضح شوقي، أن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ووفق تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (نطور لنبني مستقبلًا مستداما ).

ونصح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد أبناءها طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة من خبرات صفوة معلمي المواد الدراسية ونخبة من أفضل معلمي الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المشاركين بفعاليات القوافل حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

يشارك ضمن القوافل التعليمية 19 من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، ابتداء من 26 ديسمبر 2024 حتى 28 ديسمبر 2024،

تهدف القافلة التعليمية تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهرة الدروس الخصوصية.



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