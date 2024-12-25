محافظ الوادي الجديد يكلف بتوفير فرص تدريبية لطلاب مدرسة الخارجة الزراعية

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإعداد مذكرة باحتياجات قسم الألبان والمعجنات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، لدعمها، مشددًا على التنسيق مع الوحدة المحلية لدعم تسويق منتجات المدرسة بمنافذ الوحدة، وتعزيز العوائد المالية بما يسهم في تطوير الأنشطة العملية وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز، حيثُ تفقّد الزملوط أقسام المدرسة المختلفة.

يذكر أن حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، قد وجهت في وقت سابق، بضرورة أرشفة كنترول المدرسة وملفات الجدارات؛ لتطوير منظومة العمل وتنظيم العمليات الإدارية. وشددت على الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة وصيانة مخارج الكهرباء لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفقدية أجرتها لمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتفقّدت نائب المحافظ الفصول وأقسام المدرسة المختلفة، مشيدةً بإنتاج الطلاب من منتجات الألبان الطبيعية، كما ناقشت احتياجات قسم الألبان والمعجنات، ووجهت بوضع خطط لدعم الأنشطة الإنتاجية بالمدرسة، وزيادة عدد المنافذ البيعية لدعم تسويق منتجات المدرسة وتعزيز العوائد المالية بما يسهم في تطوير الأنشطة العملية وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.