الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يكلف بتوفير فرص تدريبية لطلاب مدرسة الخارجة الزراعية

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإعداد مذكرة باحتياجات قسم الألبان والمعجنات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، لدعمها، مشددًا على التنسيق مع الوحدة المحلية لدعم تسويق منتجات المدرسة بمنافذ الوحدة، وتعزيز العوائد المالية بما يسهم في تطوير الأنشطة العملية وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز، حيثُ تفقّد الزملوط أقسام المدرسة المختلفة.

يذكر أن حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، قد وجهت في وقت سابق، بضرورة أرشفة كنترول المدرسة وملفات الجدارات؛ لتطوير منظومة العمل وتنظيم العمليات الإدارية. وشددت على الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة وصيانة مخارج الكهرباء لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفقدية أجرتها لمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتفقّدت نائب المحافظ الفصول وأقسام المدرسة المختلفة، مشيدةً بإنتاج الطلاب من منتجات الألبان الطبيعية، كما ناقشت احتياجات قسم الألبان والمعجنات، ووجهت بوضع خطط لدعم الأنشطة الإنتاجية بالمدرسة، وزيادة عدد المنافذ البيعية لدعم تسويق منتجات المدرسة وتعزيز العوائد المالية بما يسهم في تطوير الأنشطة العملية وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجة التعليمية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تطوير منظومة العمل توفير فرص تدريبية فرص تدريبية مدرسة الخارجة الثانوية

مواد متعلقة

لحوم ودواجن وخضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024"

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد اقترابه من الأهلي.. أرقام بغداد بونجاح خلال مسيرته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية