الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المركز التكنولوجي المتنقل يجوب قرى واحات الوادي الجديد ضمن فعاليات "بداية جديدة"

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي المتنقل، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار قيام سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالخارجة بتقديم الخدمات لأهالي قرى ناصر الثورة بالخارجة، بالإضافة إلى قيام المركز التكنولوجي الثابت بتقديم الخدمات للمواطنين على مدار الأسبوع.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أن السيارة تستهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية في أماكنهم من خلال وضع خطة مرور لكل قرية بتوقيتات محددة، مع التركيز على القرى البعيدة والمترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن المركز التكنولوجي المتنقل يشمل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات ومنها، التصالح، تراخيص، متحصلات، إشغالات، إعلانات، وتراخيص المحال العامة وغيرها.

وتشجع محافظة الوادي الجديد المواطنين في القرى على الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة، والتي تُقدَّم بمكان قريب من مقر إقامتهم، لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، وتؤكد التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسهولة.

يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير وسائل الرقابة لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي المتنقل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تحقيق رؤية مصر 2030 تراخيص المحال العامة تقديم الخدمات للمواطنين محافظة الوادى الجديد مركز ومدينة الخارجة

مواد متعلقة

نائب محافظ الوادي تتفقد أعمال تدريب طلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الجوافة تبدأ من 16 جنيها والتفاح اللبناني بـ 40

نجم الزمالك يهاجم جروس بعد التعادل أمام الطلائع: حتى المركز الثاني مش هينافس عليه

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري وخليجي 26 والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية