المركز التكنولوجي المتنقل يجوب قرى واحات الوادي الجديد ضمن فعاليات "بداية جديدة"

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار قيام سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالخارجة بتقديم الخدمات لأهالي قرى ناصر الثورة بالخارجة، بالإضافة إلى قيام المركز التكنولوجي الثابت بتقديم الخدمات للمواطنين على مدار الأسبوع.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أن السيارة تستهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية في أماكنهم من خلال وضع خطة مرور لكل قرية بتوقيتات محددة، مع التركيز على القرى البعيدة والمترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن المركز التكنولوجي المتنقل يشمل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات ومنها، التصالح، تراخيص، متحصلات، إشغالات، إعلانات، وتراخيص المحال العامة وغيرها.

وتشجع محافظة الوادي الجديد المواطنين في القرى على الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة، والتي تُقدَّم بمكان قريب من مقر إقامتهم، لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، وتؤكد التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسهولة.

يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير وسائل الرقابة لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.