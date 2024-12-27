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لمدة 3 أيام، قوافل تعليمية مجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بالوادي الجديد، فيتو

تستكمل القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمالها بمدينة الخارجة، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتعقد بمركزي الخارجة والداخلة حتى غدا السبت 28 ديسمبر الجاري؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

 

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بالنهج الذي تتبعه الوزارة لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، الذي حقق نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة، مُساهمًا في تعزيز المعرفة لدى الطلاب.

ومن جانبه وأوضح محمد حجي مدير التعليم الثانوي بتعليم الوادي الجديد، في تصريحات لـ«ڤيتو» أن تنظيم القوافل التعليمية يأتي في إطار دعم الوزارة للعملية التعليمية، خاصةً في المناطق النائية، لتعزيز حضور الطلاب في المدارس والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما تهدف القوافل إلى نقل الخبرات التعليمية بشكل مباشر إلى طلاب الشهادة الثانوية العامة في المناطق البعيدة.

هذا فيما شهدت محاضرات التى تنفذها القوافل التعليمية إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم تجهيز 4 قاعات بالمركز الاستكشافى وقاعة علي حريف لاستيعاب الطلاب الذين يرغبون فى الاستفادة من القوافل التعليمية حيث يشارك فى الشرح مجموعة من اكفأ المعلمين فى جميع التخصصات العلمية، كما يتم تنفيذ القوافل التعليمية بالتنسيق بين وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم.

كما أثنى مستشارو الوزارة وخبراء المواد المشاركون في القوافل على التنظيم الجيد وتفاعل الطلاب مع المحاضرات، مؤكدين على أهمية هذه القوافل في دعم التعليم بالمناطق النائية.

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