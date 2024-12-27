نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد

تناقلت وسائل إعلام عبرية في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحفاوة بالغة، تصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد، الذي خاطب فيه ود إسرائيل، والتمس لها الأعذار في احتلال الأراضي السورية وشن الغارات على مواقع الاستراتيجية.

تصريحات ماهر مروان محافظ دمشق حول إسرائيل

دعا ماهر مروان محافظ دمشق الجديد، الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها للدفع نحو إقامة علاقات ودية مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع إذاعة NPR، الأمريكية قال محافظ دمشق ماهر مروان (42 عامًا) إن الحكومة السورية الجديدة لا تريد السعي إلى الصراع مع إسرائيل.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان: "لا نخشى إسرائيل ومشكلتنا ليست معها، لا نريد التدخل في أي شيء من شأنه أن يهدد أمنها، أو أمن أي دولة أخرى".

وقال ماهر مروان: "ربما شعرت إسرائيل بالخوف في البداية لذا تقدمت قليلًا، وقصفت قليلًا".

أحمد الشرع، فيتو

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات استهدفت المنشآت العسكرية السورية، واستولى الاحتلال أيضًا على أجزاء من مرتفعات الجولان، مما أثار المخاوف الدولية من احتلالها أراض جديدة في سوريا.

وتابع ماهر مروان، إن آراءه تمثل آراء سكان دمشق والآراء السياسية لزعيمه أحمد الشرع، ووزارة الخارجية.

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وكان أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، قد قال في وقت سابق خلال حوار مع صحيفة بريطانية، إنه لا يريد صراعًا مع إسرائيل.

ترحيب في إسرائيل بتصريحات محافظ دمشق ماهر مروان

وتعليقا على تصريحات محافظ دمشق ماهر مروان، الودية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، قال عوزي رابي، الباحث في مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية في جامعة تل أبيب في إسرائيل، في حديثه إلى الإذاعة الوطنية العامة "الأمريكية: "إنها أخبار طيبة... رائعة للغاية".

وأضاف الباحث الإسرائيلي، أن هذه المبادرة جديرة بالملاحظة بالنظر إلى معارضة سوريا التاريخية لوجود إسرائيل، وتعكس براجماتية القيادة السورية الجديدة: فهي لابد وأن تعمل على إعادة تأهيل البلاد ولا تستطيع أن تتحمل الحرب مع إسرائيل.

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