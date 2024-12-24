الفصائل العسكرية في سوريا توافق على حلها ودمج عناصرها في وزارة الدفاع

أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

واوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة.

كما اتفقوا علي البدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة بالاضافة الي تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.

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