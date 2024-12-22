جيش سوريا الجديد، الجولاني يكشف خططه ويتحدث عن "كل الأسلحة"

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بأبو أحمد الجولاني، الأحد، أن كل الأسلحة في البلاد تخضع لسيطرة الدولة بما فيها سلاح القوات التي يقودها الأكراد، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحسب موقع «الحرة»، قال الجولاني خلال مؤتمر صحفي مع فيدان في دمشق "ستبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعا" في الجيش السوري.

حل الفصائل والدخول تباعا في الجيش

وأضاف: "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد"، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

وأشار إلى أن إدارته ستعلن، خلال أيام، الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري

من جانبه قال فيدان عقب محادثاته مع الجولاني إنه لا يوجد مكان لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا وإنه يجب تفكيكها، كما طالب بضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق لإعادة بناء البلاد.

وأوضح فيدان أن الإدارة الجديدة في دمشق أبدت استعدادها لأخذ زمام المبادرة في إدارة السجون المحتجز بها أعضاء من تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا، وهي المهمة التي كانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بقيادة وحدات حماية الشعب تتولاها حتى الآن.

وقال فيدان إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتخذ نهجا مختلفا بشأن الوجود الأمريكي والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية بمجرد توليه منصبه.

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