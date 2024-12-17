الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجولاني يطالب المجتمع الدولي بوقف القصف والتوغل الإسرائيلي في ‎سوريا

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

طالب القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ "الجولاني" المجتمع الدولي بإيجاد حل للقصف والتوغل الإسرائيلي في ‎سوريا. وذلك وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من على قمة جبل الشيخ السوري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبقى في هذا "المكان المهم" حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل.

نتنياهو يوجه رسالة مستفزة من قمة جبل الشيخ السوري

وبحسب شبكة «CNN»، فقد زار نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جبل الشيخ في جنوب سوريا، الذي سيطرت قوات الاحتلال على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي.

وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي تعهد بأن يبقى الجيش على جبل الشيخ "لأي فترة زمنية مطلوبة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "هنا لحماية مجتمعات مرتفعات الجولان ومواطني إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام بذلك فيه".

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الإسرائيلي على جبل الشيخ تلقت تعليمات ببناء التحصينات والدفاعات، "من أجل الاستعداد الكامل لاحتمال البقاء هناك لفترة طويلة".

جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا

وأمس،أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي يجري عملية تجهيز شاملة تهدف إلى تعزيز البقاء لفترة طويلة في سوريا، بما في ذلك منطقة جبل الشيخ.

وتشير هذه الخطوة إلى استعدادات استراتيجية لتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن هذه التحركات.

 

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الجولاني سوريا هيئة تحرير الشام دمشق إسرائيل

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